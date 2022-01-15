Nişan isminin anlamı nedir, Nişan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nişan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nişan ismi ne demek, Nişan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nişan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nişan İsminin anlamı nedir? TDK Nişan anlamı:

Nişan ismi Türk dil kurumunda altı farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim İşaret, iz, belirti, alamet.

2. isim Nişanlanma sırasında yapılan tören:

Bizi nişana çağırdılar.

3. isim Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma:

Nişanı bozmuşlar.

4. isim Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef.

5. isim Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme.

6. isim Devlet nişanı.

Nişan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nişan ismi kuranda geçmemektedir.

Nişan isminin kökeni:

Nişan ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 402 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nişan isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nişan isminin rengi:

Teal

Nişan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nişan isminin Harf Analizi Nedir ?

Nişan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Nişan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nişan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

Ş : 23

A : 1

N : 17

= 70 – Nişan İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Nişan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nişan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nişan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 Ş: 1 A: 1 N: 5 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Nişan isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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