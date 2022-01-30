Nisa'nın "gözümün önünde gördüm" itirafı çok canlar yakacak! Mert ve Sude adada uygunsuz şekilde mi yakalandı! ​​​​​​​

Survivor Allstar'daki gelişmeler heyecan uyandırmaya devam ediyor.

TV8'de bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda yer yerinden oynayacak gibi duruyor.

MERT VE SUDE SEVGİLİ Mİ?

Survivor Allstar yarışmacısı Evrim Keklik'in oyun sırasında Nisa'ya karşı söylediği sözlerle Ogeday ve Nisa aşkı ifşa edilmişti. Bu kez de aynı ikili Mert ve Sude için aynı tarzda bir çıkış yaptı.

​​​​​​​

NİSA "GÖZÜMÜN ÖNÜNDE GÖRDÜM"

Yeni bölüm fragmanındaki diyaloglara bakıldığında iki tahmine varılabiliyor. İlki, Mert'in "Değer verdiğim birini üzmenize izin vermem" sözü ve Nisa'nın "Gözümün önünde gördüm" demesinin ardından Sude'nin hem konseyde hem de adada ağladığı görüntülerin ekrana verilmesiyle aralarında bir aşk yaşandığına dair bir iddia. İkincisi ise, Mert ve Sude'nin yemek yiyebilmek için hırsızlık yaptığı anlarda Nisa ve Ogeday tarafından görülmesi üzerine yaşanan bir tartışma. Survivor izleyicileri şimdilik bu iki olasılık üstünde duruyor.

​​​​​​​

"Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mi nisa?"

Öte yandan yaşanan diyalogda Mert'in aynı şekilde karşılık vermesiyle Nisa'nın kala kalması da Ogeday ve Nisa için aynı ihtimallerin olabileceğini akıllara getrdi. İşte o diyalog;

Aycan: Bence siz çok ayıp ettiniz

Nisa: Ben gözümün önünde gördüm Aycan.

Mert: Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mi nisa?

​​​​​​​

Bu iddialar üzerine Survivor'un sıkı takipçileri yarışmacılar daha adaya gelmeden onları göz hapsine alarak attığı her adımları izledi ve Sude ve Mert'in instagramda yorumlaştığı paylaşımı ortaya çıkardı.

​​​​​​​

Sosyal medyada ise olay fragman için çok sayıda caps paylaşıldı ve yorum yapıldı. Adada esen aşk rüzgarları akıllara en çok Aşk-ı Memnu dizisini getirdi.

(Haberi hazırlayan: Gül Erdoğan)