Nısfiye ne demek, TDK'ya göre Nısfiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nısfiye ne demek? Nısfiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nısfiye kelimesi. Peki nısfiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nısfiye nedir, nısfiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NISFİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nısfiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nısfiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nısfiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür kısa ney



NISFİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Rahmi Bey ince uzun, al atlas bir kılıftan nısfiyesini de çıkarmıştır.

