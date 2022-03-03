Nitrojen ne demek, TDK'ya göre Nitrojen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nitrojen ne demek? Nitrojen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nitrojen kelimesi. Peki nitrojen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nitrojen nedir, nitrojen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİTROJEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nitrojen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nitrojen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nitrojen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Azot

