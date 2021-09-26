Niyabet ne demek, TDK'ya göre Niyabet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Niyabet ne demek? Niyabet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi niyabet kelimesi. Peki niyabet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre niyabet nedir, niyabet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Niyabet kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Niyabet kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NİYABET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Niyabet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Niyabet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre niyabet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Naiplik

