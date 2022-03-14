Niyaz isminin anlamı nedir, Niyaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Niyaz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Niyaz ismi ne demek, Niyaz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Niyaz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Niyaz İsminin anlamı nedir? TDK Niyaz anlamı:

Niyaz ismi Türk dil kurumunda Yalvarma, yakarma olarak tanımlanmaktadır.

"Şeyh, sonu gelmez bir ibadet ve niyaz hâlinde, gözleri kapalı, okuyor, üflüyordu." - Refik Halit Karay

Niyaz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Niyaz ismi Kur'an-ı kerim'de geçmemektedir.

Niyaz isminin kökeni:

Niyaz ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 463 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Niyaz isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Niyaz isminin rengi:

Nane Yeşili

Niyaz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Niyaz isminin Harf Analizi Nedir ?

Niyaz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Niyaz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Niyaz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

Y : 28

A : 1

Z : 29

= 87 – Niyaz İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

Niyaz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Niyaz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Niyaz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 Y: 7 A: 1 Z: 8 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Niyaz isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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