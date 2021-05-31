İş adamı Mehmet Niyazi Akdaş, Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği'nin Haziran ayı içerisinde yapılan olacak olan Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıkladı. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki basın toplantısında konuşan Akdaş," Taraftar başımızın tacı. Bu süreci taraftarlarımızla birlikte yürüteceğiz." dedi. Bu kapsamda Niyazi Akdaş'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki Niyazi Akdaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapar?

NİYAZİ AKDAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NE İŞ YAPAR?

Niyazi Akdaş 1948 yılında İzmir’de memur bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde 1965 yılında tamamladı. 1966 yılında girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 1970 yılında Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Kaliforniya Üniversitesine öğretim asistanı olarak kabul edildi ve ihtisas çalışmalarını bu üniversitede tamamladı. Daha sonra aynı üniversitenin araştırma bölümlerinde NASA ve ORDU projelerinde araştırma başmühendisi olarak görev aldı.

ODTÜ'nde okurken yaptığı yaz stajları sırasında Türk Traktör Fabrikasının dökümhanesinde dökümcülükle tanışmıştı, mesleği çok sevmiş ve ilerde bu sektörde çalışmaya karar vermişti.

Çok değer verdiği duayen sanayici rahmetli Orhan Işık beyin de yönlendirmeleri ve teşviki ile 1982 yılında kiralık bir sundurma altı mekanda borçlanarak Akdaş Döküm Sanayi şirketini kurdu. Halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.

Bugün, Akdaş Döküm iki adet dökümhane, üç adet talaşlı imalat tesisi ve bir kaynak atölyesi ve model yapım atölyesi ile birlikte yaklaşık 35,000 ton yıllık üretim, 200 ton tek parça döküm yapabilen kapasitesi ile Avrupa’nın ilk beş çelik dökümhanesi içindedir.

2006 yılında ortakları ile birlikte kurduğu ITC şirketi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden Katı Atık Değerlendirme Projesi alındı ve Ankara modern ve dünyada eşi nadir bulunan evsel atık değerlendirme tesisine kavuştu. Bu başarı neticesinde diğer birçok il ve ilçelerde aynı hizmeti verme imkanı elde edildi. Ayrıca ITC şirketi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Anadolu'da kurulacak olan Tehlikeli Katı Atık Bertaraf Tesisini kurma yetkisini aldı. Bu tesis de 2016 yılında işletmeye alındı.



1994–2005 yılları arasında Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürdü, bu süre zarfında muhtelif yıllarda Sincan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ile ASO 2.ve 3. Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Ayrıca Türkiye’de o zamanlarda mevcut olan 220 Organize Sanayi Bölgesinin üye olduğu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Birliğinin 3 yıl Başkan Vekilliği yaptı. Odalar Birliği tarafından görevlendirildiği, Avrupa Odalar Birliği, Balkan Odalar Birliği ve Avrupa Karma İstişare Komisyonunda Türk İş Dünyasını temsil etti. Yine Odalar Birliğinin temsilcisi olarak 1999–2002 yılları arasında TSE başkan vekilliği görevinde bulundu.

TSE başkan vekilliğim sırasında, 33 Avrupa ülkesi Kalite Teşkilatlarının üye olduğu ve merkezi Brüksel’de olan, Avrupa Kalite Teşkilatının (EOQ) 2002 yılı Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu başkan vekili olarak seçildi. 2004, 2006, 2008 Genel Kurullarında bu göreve tekrar seçildi. 2011 yılında ise bu Avrupa Birliği Kurumunun Başkanı oldu. 2014 yılı Haziran ayında bu görevini tamamladı. 2017 yılı Eylül ayı sonuna kadar da geçmiş başkan olarak EOQ yönetim kurulunda görev yaptı.

TOBB, Ankara Sanayi Odası ve Organize sanayi Bölgelerinde yüklendiği sorumluluklara ilaveten, mezunu olmakla gurur duyduğu TED Ankara Kolejinin, Mezunlar Derneği, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu güzide okulun Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı ve Vakıf Başkanlığını yaptı. Başkanlık görevi sırasında, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıyla birlikte dünyada eşi bulunmayan modern bir yerleşke inşa ettirdi ve okulu İncek yerleşkesine taşıdı ve öğretime açtı. Bu onurlu görevden 2005 yılında, misyonunu tamamladığı ve başkanlığın bir eğitimci tarafından yürütülmesinin doğru olacağı düşüncesi ile, istifa ederek ayrıldı.

2002- 2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından Tekno Kentinin Yönetimine atandı ve Hacettepe Tekno Kent'de birçok başarılı çalışmaya imza attı. 2008 yılındaki Rektör değişimini takip eden Tekno Kent genel kurulunda görev talep etmedi.

1976 yılında, o zaman önemli bir döküm fabrikasının yönetim kurulu başkanı olan Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın dönemin önde gelen döküm sanayicileri ile birlikte kurdukları Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği TÜDÖKSAD da Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Başkanı olarak uzun yıllar görev yaptı. Başkanlık görevinden 2014 yılında kendi isteği ile ayrıldı.

Yine ortakları ile birlikte, Trabzon şehrimizde Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim verecek olan TED Trabzon Kolejini inşa ettirip, 2014 yılında eğitime açtı. Halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı bu okulda ana sınıfından başlayarak 12. sınıfa kadar 700 öğrenciye eğitim verilmektedir. Okul ilk mezunlarını 2021 yılında verecektir.

Akdaş sürdürmekte olduğu, TOBB Döküm Sanayi Sektör Meclisi Başkanlığı ve Avrupa Döküm Sanayicileri Birliği (CAEF) icra kurulu, CAEF Çelik Gurubu üyeliklerinden işlerinin çokluğu nedeniyle 2020 yılı itibariyle ayrılmıştır. ODTÜ Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Genel Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

73 yaşındaki Niyazi Akdaş, evli ve iki çocuk babasıdır.