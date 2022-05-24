Niyazi Koyuncu'nun iptal edilen konserine Pendik Belediyesi'nden açıklama

Niyazi Koyuncu'nun 25 Mayıs'ta Pendik'te yapılacak olan konserinin Belediye tarafından iptal edildiğini iddia etmesinin ardından sanatçıya, Canan Kftancıoğlu, İrfan Değirmenci, Gökhan Yüksel gibi isimlerden destek mesajı geldi. Ortaya atılan iddia ardından Pendik Belediyesi açıklama söz konusu konser ile ilgili açıklama yaptı.

KONSER HALK EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN PLANLANMIŞ

Pendik Belediyesi iptal edilen konserle ilgili olarak "Pendik Belediyesi’nin; müzisyen Niyazi Koyuncu’nun Pendik meydanlarında konser icrasını yasakladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İptalinden sonra haberdar olduğumuz konser, Pendik Halk Eğitim Merkezi tarafından programlanmış, yine aynı merkez tarafından iptal edilmiştir. Konserin organizasyonu ya da iptal edilmesinde Pendik Belediyesi’nin hiç bir dahli yoktur. Müzisyenin iddiası tümüyle asılsızdır. Kamuoyuna saygılarımızla.” şeklide açıklama yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konser için Niyazi Koyuncu'yu Kartal'a davet etti.