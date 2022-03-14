Niyet isminin anlamı nedir, Niyet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Niyet isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Niyet ismi ne demek, Niyet ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Niyet isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Niyet İsminin anlamı nedir? TDK Niyet anlamı:

Niyet ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat:

"Ama benim asıl niyetim eski sevgilisinin adını öğrenmek." - Ahmet Ümit

2. isim Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mâni yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası.

3. isim, din bilgisi Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama.

Niyet İsmi Kuranda geçiyor mu?

Niyet ismi Kur'an-ı kerim'de geçmemektedir.

Niyet isminin kökeni:

Niyet ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 147 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Niyet isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Niyet isminin rengi:

Lavanta

Niyet ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Niyet isminin Harf Analizi Nedir ?

Niyet ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

Niyet isminin Numerolojisi Kaçtır?

Niyet ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

Y : 28

E : 6

T : 24

= 87 – Niyet İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

Niyet isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Niyet ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Niyet isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 Y: 7 E: 5 T: 2 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Niyet isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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