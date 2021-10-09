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Niza ne demek, TDK'ya göre Niza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Niza kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Niza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Niza nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Niza kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Niza ne demek, TDK'ya göre Niza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Niza ne demek? Niza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi niza kelimesi. Peki niza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre niza nedir, niza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Niza kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Niza kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

NİZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Niza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Niza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre niza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekişme, bozuşma, kavga

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