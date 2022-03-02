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Nizamiye Karakolu ne demek, TDK'ya göre Nizamiye Karakolu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nizamiye Karakolu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nizamiye Karakolu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nizamiye Karakolu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nizamiye Karakolu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nizamiye Karakolu ne demek, TDK'ya göre Nizamiye Karakolu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nizamiye karakolu ne demek? Nizamiye karakolu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nizamiye karakolu kelimesi. Peki nizamiye karakolu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nizamiye karakolu nedir, nizamiye karakolu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NİZAMİYE KARAKOLU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nizamiye karakolu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nizamiye karakolu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nizamiye kapısındaki karakol

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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