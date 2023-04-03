Nizar Saaliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nizar Saaliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nizar Saaliti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nizar Saaliti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nizar Saaliti {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nizar Saaliti Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nizar Saaliti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nizar Saaliti'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nizar Saaliti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nizar Saaliti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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9 Ağustos 2021 yılında RSB Berkane

Nizar Saaliti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nizar Saaliti şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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