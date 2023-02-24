Njegos Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njegos Zeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Njegos Zeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Njegos Zeljkovic 17 Ağustos 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Njegoš Zeljković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Njegos Zeljkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Njegos Zeljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Njegos Zeljkovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Njegos Zeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Njegos Zeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Njegos Zeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Njegos Zeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2019 yılında Mrkonjic

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında Rad Belgrad

5 Şubat 2021 yılında Ljubic Prnjavor

1 Temmuz 2021 yılında BSK Banja Luka

1 Mart 2022 yılında Mrkonjic

Njegos Zeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Njegos Zeljkovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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