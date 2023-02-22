Njika Valentine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njika Valentine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njika Valentine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Njika Valentine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Njika Valentine 14 Şubat 1995 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Njika Valentine Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Njika Valentine'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Njika Valentine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Njika Valentine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Njika Valentine şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.