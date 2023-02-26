Nkosinathi Sibisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosinathi Sibisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkosinathi Sibisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkosinathi Sibisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkosinathi Sibisi 22 Eylül 1995 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkosinathi Sibisi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nkosinathi Sibisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nkosinathi Sibisi'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkosinathi Sibisi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/nkosinathi_sibisi29?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Nkosinathi Sibisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkosinathi Sibisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Nkosinathi Sibisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkosinathi Sibisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2022 yılında Orlando Pirates

Nkosinathi Sibisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkosinathi Sibisi şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nkosinathi Sibisi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mangasuthu University of Technology

Güney Afrika takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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