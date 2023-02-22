Nnaemeka Achi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nnaemeka Achi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nnaemeka Achi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nnaemeka Achi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nnaemeka Achi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nnaemeka Achi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Nnaemeka Achi'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nnaemeka Achi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nnaemeka Achi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nnaemeka Achi şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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