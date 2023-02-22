Nnamdi Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nnamdi Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nnamdi Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nnamdi Anthony ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.