Nnamdi Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nnamdi Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nnamdi Anthony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nnamdi Anthony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nnamdi Anthony {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nnamdi Anthony Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nnamdi Anthony'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nnamdi Anthony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nnamdi Anthony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nnamdi Anthony şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.