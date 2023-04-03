Nnamdi Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nnamdi Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nnamdi Collins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nnamdi Collins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nnamdi Collins 10 Ocak 2004 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Pharell Nnamdi Collins şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nnamdi Collins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11WINS yapmaktadır. Nnamdi Collins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nnamdi Collins'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nnamdi Collins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nnamdi_pnc/

Haberin Devamı

Nnamdi Collins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nnamdi Collins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nnamdi Collins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nnamdi Collins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2023 yılında B. Dortmund II

Nnamdi Collins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nnamdi Collins şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nnamdi Collins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Benrath 06, Fortuna Düsseldorf (-2016), Borussia Dortmund (2016-)

Almanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.