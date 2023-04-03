Noa Gabriel Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noa Gabriel Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noa Gabriel Simic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noa Gabriel Simic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.