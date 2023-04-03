Noa Gabriel Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noa Gabriel Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noa Gabriel Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noa Gabriel Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noa Gabriel Simic 21 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Noa-Gabriel Šimić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noa Gabriel Simic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Noa Gabriel Simic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noa Gabriel Simic'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Noa Gabriel Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noa Gabriel Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Augsburg U17
1 Temmuz 2021 yılında FC Augsburg U19
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Noa Gabriel Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noa Gabriel Simic şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Noa Gabriel Simic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Hırvatistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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