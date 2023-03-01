Noah Coppin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Coppin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noah Coppin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Coppin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.