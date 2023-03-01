Noah Coppin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Coppin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Coppin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Coppin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Coppin {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Coppin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Noah Coppin'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Coppin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Coppin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Taunton Town
17 Ağustos 2019 yılında Bideford AFC
24 Ağustos 2019 yılında Taunton Town
1 Temmuz 2020 yılında Chippenham
12 Ağustos 2021 yılında Willand Rovers
10 Mart 2022 yılında Chippenham
7 Ekim 2022 yılında Melksham
7 Kasım 2022 yılında Chippenham
19 Kasım 2022 yılında Melksham
19 Aralık 2022 yılında Chippenham
Noah Coppin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Coppin şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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