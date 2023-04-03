Noah Holmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Holmstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Holmstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Holmstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Holmstrom 28 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Noah Niklaes Holmstrøm şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Holmstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Holmstrom'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Holmstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Holmstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Noah Holmstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Holmstrom şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.