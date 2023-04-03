Noah Holmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Holmstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noah Holmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Holmstrom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.