Noah Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Lewis 23 Ağustos 2000 tarihinde Almere şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Lewis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Lewis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Lewis'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2017 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Dordrecht

2 Ocak 2020 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2021 yılında Willem II U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında St. Pat's

Noah Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Lewis şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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