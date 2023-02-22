Noah Olawale Ojuola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Olawale Ojuola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Olawale Ojuola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Olawale Ojuola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Olawale Ojuola 12 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Olawale Ojuola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSA LTD yapmaktadır. Noah Olawale Ojuola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Olawale Ojuola'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Olawale Ojuola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Olawale Ojuola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Olawale Ojuola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Olawale Ojuola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Midtjylland U19

1 Ocak 2013 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2013 yılında St.George's FC

1 Temmuz 2015 yılında Qormi FC

1 Temmuz 2017 yılında Mqabba FC

4 Temmuz 2018 yılında Vittoriosa

1 Temmuz 2019 yılında Zebbug Rangers

1 Temmuz 2020 yılında Fgura Utd

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2021 yılında Remo Stars FC

Noah Olawale Ojuola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Olawale Ojuola şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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