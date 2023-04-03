Nobel Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nobel Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nobel Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nobel Mendy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.