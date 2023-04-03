Nobel Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nobel Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nobel Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nobel Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nobel Mendy 16 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nobel Mendy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Paris FC U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nobel Mendy'nin Paris FC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nobel Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nobel Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nobel Mendy şuan Paris FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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