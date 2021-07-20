Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatının 47.yıl dönümü dolayısıyla yapılan törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında "On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin." dedi. Bunun üzerine nobran kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki Nobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne? İşte detaylar...

NOBRAN NE DEMEK? NOBRAN KELİME ANLAMI NE?

Nobran kelimesi "davranışı kaba, sert, gönül kırıcı olan" anlamına gelmektedir. Kısaca nobran kelimesi günümüzde kaba ve sert olan kişiler için kullanılır.

‘’Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma.’’ S.F. Abasıyanık.

NOBRAN TDK ANLAMI

Nobran kelimesinin TDK'daki anlamı "Kaba, sert davranışı olan, gönül kırıcı’dır.