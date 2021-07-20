Son dakika | MSB açıkladı: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika | Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu belli oldu! O isimler kadroda yokNobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47.yıl dönümü törenlerinde konuştu: Bizden kimse geriye dönüş beklemesinAcun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Şeyma Şubası nafaka almayı bıraktıBayram sonrası için hesaplar yapıldı! Vaka artışına karşı aşılar kalkan olacakTaksim Camii'nde ilk bayram namazı heyecanı! Vatandaşlar akın ettiSağlık Bakanı Koca'dan uyarılı Kurban Bayramı mesajı: Bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Kabil Havalimanı için ABD'ye 3 şart sunduSon dakika | AFAD duyurdu: Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Nobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne?

Nobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kullandığı "nobran" kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki Nobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne?

Nobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatının 47.yıl dönümü dolayısıyla yapılan törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında "On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin." dedi. Bunun üzerine nobran kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki Nobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne? İşte detaylar... 

NOBRAN NE DEMEK? NOBRAN KELİME ANLAMI NE?

Nobran kelimesi  "davranışı kaba, sert, gönül kırıcı olan" anlamına gelmektedir. Kısaca nobran kelimesi günümüzde kaba ve sert olan kişiler için kullanılır.

‘’Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma.’’ S.F. Abasıyanık.

NOBRAN TDK ANLAMI

Nobran kelimesinin TDK'daki anlamı "Kaba, sert davranışı olan, gönül kırıcı’dır. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT