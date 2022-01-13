Nodullama ne demek, TDK'ya göre Nodullama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nodullama ne demek? Nodullama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nodullama kelimesi. Peki nodullama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nodullama nedir, nodullama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NODULLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nodullama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nodullama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nodullamak işi

