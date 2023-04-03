Noe Rottiers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noe Rottiers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noe Rottiers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noe Rottiers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noe Rottiers 27 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noe Rottiers Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Noe Rottiers, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noe Rottiers'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Noe Rottiers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noe Rottiers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2022 yılında Jong KVM
Noe Rottiers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noe Rottiers şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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