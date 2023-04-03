Noe Rottiers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noe Rottiers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noe Rottiers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noe Rottiers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.