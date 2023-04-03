Noeh De Bruijn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noeh De Bruijn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noeh De Bruijn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noeh De Bruijn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noeh De Bruijn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noeh De Bruijn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noeh De Bruijn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noeh De Bruijn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noeh De Bruijn 1 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noeh De Bruijn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini O-T Group yapmaktadır. Noeh De Bruijn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noeh De Bruijn'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noeh De Bruijnboyu ve yaşı kaç

Noeh De Bruijn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noeh De Bruijn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Willem II Altya

1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21

Noeh De Bruijn kimdir

Noeh De Bruijn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noeh De Bruijn şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RKSV Sarto (-2014), Willem II (2014-2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Noeh De Bruijn nereli

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