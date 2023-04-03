Noeh De Bruijn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noeh De Bruijn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noeh De Bruijn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noeh De Bruijn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.