"Noel Baba"lı yılbaşı ziyareti, 18 kişinin canından etti!

Belçika'da yaşlıları mutlu etmek ve onlara moral vermek isteyen bir kişi, Noel Baba kılığında girdiği bakımevinde ortalığı karıştırdı. Kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken virüsün kaynağının netlik kazanması için çalışmaların yapıldığı açıklandı.

Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakımevini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"NOEL BABA" KILIĞINA GİREN KİŞİNİN VİRÜS TAŞIDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz ortaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi. Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

BİRKAÇ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Belçika basınındaki haberlerde, yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Kovid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti. Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.