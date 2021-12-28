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  3. Noel günü için hiç tanımadığı insanlara para dağıttı! Ünlü şarkıcının o anları kameraya kaydedildi!

Noel günü için hiç tanımadığı insanlara para dağıttı! Ünlü şarkıcının o anları kameraya kaydedildi!

Kanadalı şarkıcı Drake, Noel günü Toronto'da arabayla gezerken sokakta rastgele karşısına çıkan insanlara deste deste para dağıttı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz cumartesi günü Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta paraya boğdu.

Karşısına çıkan herkese desteyle para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Noel günü için hiç tanımadığı insanlara para dağıttı! Ünlü şarkıcının o anları kameraya kaydedildi!

İNSANLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Paylaşılan görüntülerde bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Noel günü için hiç tanımadığı insanlara para dağıttı! Ünlü şarkıcının o anları kameraya kaydedildi!

Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.

Noel günü için hiç tanımadığı insanlara para dağıttı! Ünlü şarkıcının o anları kameraya kaydedildi!

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