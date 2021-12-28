Noel günü için hiç tanımadığı insanlara para dağıttı! Ünlü şarkıcının o anları kameraya kaydedildi!

Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz cumartesi günü Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta paraya boğdu.

Karşısına çıkan herkese desteyle para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

İNSANLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Paylaşılan görüntülerde bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.