Noel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Lopez 17 Mart 2003 tarihinde Silleda şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Noel López de la Fuente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Noel Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Lopez'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Noel Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Noel Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Lopez şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noel Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San Tirso SD, RC Deportivo de la Coruña (2011-2022)

İspanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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