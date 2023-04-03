Noha Lemina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noha Lemina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noha Lemina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noha Lemina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noha Lemina 17 Haziran 2005 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fransa,Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Pascal Noha Lemina şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noha Lemina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noha Lemina, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noha Lemina'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Noha Lemina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Noha Lemina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noha Lemina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Noha Lemina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noha Lemina şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AF Garenne-Colombes (2012-2014), Paris Saint-Germain (2014-)
Noha Lemina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U17 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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