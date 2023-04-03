Noha Lemina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noha Lemina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noha Lemina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noha Lemina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.