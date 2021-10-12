Nohudi ne demek, TDK'ya göre Nohudi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nohudi ne demek? Nohudi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nohudi kelimesi. Peki nohudi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nohudi nedir, nohudi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NOHUDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nohudi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nohudi kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nohudi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nohut rengi

- Bu renkte olan



NOHUDİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Üstünde daima saz rengi, hardal rengi ... nohudi renklerde veya bunları andıran bir renkte bir esvabı ... vardı.

