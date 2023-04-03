Nokkvi Mar Nokkvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nokkvi Mar Nokkvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nokkvi Mar Nokkvason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nokkvi Mar Nokkvason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nokkvi Mar Nokkvason 2 Temmuz 2000 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nokkvi Mar Nokkvason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Nokkvi Mar Nokkvason'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nokkvi Mar Nokkvason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nokkvi Mar Nokkvason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nokkvi Mar Nokkvason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nokkvi Mar Nokkvason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında ÍBV U19

28 Kasım 2017 yılında ÍBV

16 Mayıs 2018 yılında Framherjar

16 Ekim 2018 yılında ÍBV

1 Ağustos 2020 yılında Blue Hose

1 Mayıs 2021 yılında ÍBV

Nokkvi Mar Nokkvason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nokkvi Mar Nokkvason şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.