Nolan Bonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nolan Bonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nolan Bonte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nolan Bonte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nolan Bonte 19 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Nolan Hamidou Bonte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nolan Bonte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CNS yapmaktadır. Nolan Bonte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nolan Bonte'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nolan Bonte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nolan Bonte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nolan Bonte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nolan Bonte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B

Nolan Bonte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nolan Bonte şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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