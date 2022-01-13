Nonfigüratif ne demek, TDK'ya göre Nonfigüratif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nonfigüratif ne demek? Nonfigüratif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nonfigüratif kelimesi. Peki nonfigüratif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nonfigüratif nedir, nonfigüratif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NONFİGÜRATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nonfigüratif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nonfigüratif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nonfigüratif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanı, hayvan ve tabiat ögelerini işlemeyen (sanat), betisiz (sanat)

