Nonso Nzediegwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nonso Nzediegwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nonso Nzediegwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nonso Nzediegwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nonso Nzediegwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nonso Nzediegwu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nonso Nzediegwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nonso Nzediegwu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nonso Nzediegwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nonso Nzediegwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Ifeanyi Ubah
4 Eylül 2021 yılında FC Heartland
21 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Nonso Nzediegwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nonso Nzediegwu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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