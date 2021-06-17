Noodle yemek zararlı mı? Sevenlerin dikkatine!

ABD'li bilim insanlarının noodle üzerinde yaptığı son araştırmalar, noodle severlerini üzecek. Noodle'ın en çok tüketilen ülkelerden biri olan Güney Kore'de 11 bin kişi üzerinde yapılan araştırmalarda özellikle noodle tüketen kadınların kalp hastalıkları, felç ve diyabet gibi sorunları olduğu gözlemlendi.

DOĞRU NOODLE TÜKETİMİ

'Metabolik sendrom'a yakalanan bireylerin vücutları enerji kontrolünü sağlayamıyor, dolayısıyla bireyde yüksek kolesterol, yüksek tansiyon gibi durumlar gözlemleniyor. Bu sorunlar da şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2'den fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Eriştenin bir benzeri olan noodle'ın doğal yollarla üretildiği ve tüketildiği takdirde bir risk taşımayacağını belirten New York Üniversitesi'nden Lisa Young, "Hazır noodle'ı az ve bol sebze eşliğinde tüketmek, riski azaltacaktır" diyor.

NOODLE KISIRLIK YAPAR MI?

Hazır satılan birçok gıda ürünü sağlımızı tehlikeye attığı gibi bazı gıdalar vücudumuzda kalıcı hasarlara bile neden olabiliyor. Peki, günümüzde tüketimi popüler hale gelen Noodle kısırlık yapar mı?

Hazır noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir. Besleyici öğelerin yerine içlerinde katkı maddeleri bulundururlar, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir. Bu katkı maddeleri malesef noodle"larla beraber midede birikir, uzun süre midede kalan noodleları sindirmek için yoğun performans gösteren mide, bir zaman sonra sağlık problemlerine yol açacaktır.

Yani kısaca, noodle'nın kısır yaptığına dair net bir bilgi söz konusu değildir fakat mide problemlerine yol açtığı çok açık ve nettir.