Norbert Szelpal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Szelpal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Szelpal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Szelpal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Szelpal 3 Mart 1996 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Szelpal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Norbert Szelpal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Norbert Szelpal'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Norbert Szelpal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Szelpal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Szelpal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Szelpal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2010 yılında Vasas Alt.

30 Ağustos 2011 yılında Békéscsaba Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba U17

21 Ağustos 2013 yılında Ferencváros U19

8 Ağustos 2014 yılında Diósdi TC

8 Şubat 2016 yılında Békéscsaba

24 Ocak 2020 yılında Paksi FC

Norbert Szelpal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Szelpal şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Norbert Szelpal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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