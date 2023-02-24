Norbert Szendrei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Szendrei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Szendrei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Szendrei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Szendrei 27 Mart 2000 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Szendrei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Norbert Szendrei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Szendrei'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Norbert Szendrei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Szendrei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Szendrei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Szendrei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2012 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2017 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd

23 Temmuz 2021 yılında Fehérvár

25 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Norbert Szendrei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Szendrei şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Norbert Szendrei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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