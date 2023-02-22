Nordin Amrabat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nordin Amrabat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nordin Amrabat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nordin Amrabat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nordin Amrabat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nordin Amrabat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nordin Amrabat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nordin Amrabat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nordin Amrabat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nordin Amrabat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nordin Amrabat 31 Mart 1987 tarihinde Naarden şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da نور الدين المرابط şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nordin Amrabat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nordin Amrabat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nordin Amrabat'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nordin Amrabat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NAmrabat53

http://www.instagram.com/n_amrabat_official/

Nordin Amrabat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nordin Amrabat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nordin Amrabat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nordin Amrabat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2002 yılında Zuidvogels Alt.

1 Temmuz 2004 yılında SV Huizen U19

1 Ocak 2006 yılında SV Huizen

1 Temmuz 2006 yılında FC Omniworld

1 Temmuz 2007 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2008 yılında PSV Eindhoven

5 Ocak 2011 yılında Kayserispor

21 Temmuz 2012 yılında Galatasaray

30 Ocak 2014 yılında Málaga CF

30 Haziran 2014 yılında Galatasaray

1 Eylül 2014 yılında Málaga CF

30 Haziran 2015 yılında Galatasaray

5 Ağustos 2015 yılında Málaga CF

18 Ocak 2016 yılında Watford

1 Eylül 2017 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında Watford

16 Temmuz 2018 yılında Al-Nassr FC

16 Ağustos 2021 yılında AEK Atina

Nordin Amrabat kimdir

Nordin Amrabat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nordin Amrabat şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HSV De Zuidvogels (-2002), Ajax Amsterdam (1999-2002), HSV De Zuidvogels (2002-2004)

Nordin Amrabat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 7 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Fas Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nordin Amrabat nereli

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