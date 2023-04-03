Nordin Bukala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nordin Bukala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nordin Bukala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nordin Bukala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.