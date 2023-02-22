Norik Humolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norik Humolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Norik Humolli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Norik Humolli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.