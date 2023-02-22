Norik Humolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norik Humolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norik Humolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Norik Humolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Norik Humolli 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Norik Humolli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Norik Humolli, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Norik Humolli'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Norik Humolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Norik Humolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında KF 2 Korriku
1 Temmuz 2020 yılında AO Xanthi U19
1 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi
8 Eylül 2022 yılında Almopos
24 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
8 Şubat 2023 yılında Makedonikos
Norik Humolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Norik Humolli şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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