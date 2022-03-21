Norm ne demek, TDK'ya göre Norm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Norm ne demek? Norm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi norm kelimesi. Peki norm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre norm nedir, norm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NORM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Norm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Norm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre norm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü

- Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü

