Normalleşme ile birlikte hava kirliliği yeniden artmaya başladı

Karantina uygulamalarıyla dünyanın her yerinde insanlar evlerine çekilmiş ve doğa kendini yenileme imkanı bulmuştu. İnsan etkisinden uzak kalan doğada çevre kirlilik oranları ciddi derecede azalma göstermişti. Ancak normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, çevre kirlilik oranları yeniden yükselişe geçti.

HAVA KİRLİLİĞİNDE TRAFİK BAŞ ETKEN

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) paylaştığı görüntüler, hava kirliliği düzeyinin yükseldiğini gözler önüne serdi. Bilim insanları yaptıkları açıklamalarda çevre kirliliğinde, trafik ve araç faktörünün önemli etkenlerin başında geldiğini ifade etti. Küresel anlamda artan hava kirliliğini göstermek için Çin'den gelen görüntüleri kullanan Avrupa Uzay Ajansı ESA, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hava kirliliğinin arttığını vurguladı.

DOĞANIN DİNLENMEYE İHTİYACI VAR

Karantina süreci ile birlikte kendini yenileyen doğa, bilim insanlarını umutlandırmıştı. Hava kirliliğinde tek faktörün insan olmadığını söyleyen yetkililer, atmosferdeki azot dioksit konsantrasyonlarının rüzgar hızı gibi hava koşullarından da etkilendiğinin altını çizdi. Buna rağmen geçen yıl yaşanan kirlilik oranlarındaki azalmada karantina uygulamalarının etkili olduğu belirtiliyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte hava kirliliğinde yeniden artış olması bekleniyor.

Kaynak: NTV

doğanın da dinlenmeye ihtiyacı var