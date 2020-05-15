Normalleşme süreci sürüyor! Sağlık Bakanlığından 13 yeni rehber

Türkiye'de günlük açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre koronavirüsü atlatan kişi sayısının günlük vaka sayısını geçmesinin ardından devreye giren normalleşme süreci için Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin rehberler hazırlamayı sürdürüyor. Bu doğrultuda bakanlık hazırlanan 13 rehberi Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden duyurdu.

Açıklanan rehberler şu şekilde:

- Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

- Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

- Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

- Şantiyelerde Alınacak Önlemler

- Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

- Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

- Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

- Madenlerde Alınacak Önlemler