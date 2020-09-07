Normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınında artış!​​​​​​​

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 22 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Singapur vatandaşı ve kalıcı ikamete sahip kişiler arasında bir yeni vaka görüldüğü, yurt içi kaynaklı vakaların geri kalanının ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 44'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 333 kişi de iyileşti.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemlerini kapsamında sergi ve konferanslara katılımda 50 olarak belirlenen sayının 1 Ekim'den itibaren esnetilerek en fazla 250 kişiyle sınırlandırıldığını söyledi.

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Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.