Norman Wabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norman Wabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norman Wabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Norman Wabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Norman Wabo 6 Mayıs 1998 tarihinde Newham şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Fotsing Norman Arthur Pitoula Wabo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Norman Wabo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCSA Sports Management yapmaktadır. Norman Wabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Norman Wabo'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Norman Wabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Norman Wabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Southend United
6 Mart 2018 yılında Ebbsfleet
31 Mayıs 2018 yılında Southend United
21 Eylül 2018 yılında Maidstone
20 Ekim 2018 yılında Southend United
16 Kasım 2018 yılında Braintree
15 Aralık 2018 yılında Southend United
2 Ağustos 2019 yılında Dartford
27 Ekim 2020 yılında Margate FC
13 Şubat 2021 yılında Concord Rangers
13 Mart 2021 yılında Margate FC
7 Ağustos 2021 yılında Billericay
27 Ocak 2022 yılında Bowers & Pitsea
27 Şubat 2022 yılında Billericay
1 Mart 2022 yılında Potters Bar
31 Mayıs 2022 yılında Billericay
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
14 Ocak 2023 yılında Eastbourne
Norman Wabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Norman Wabo şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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