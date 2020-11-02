Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr.Özden Mengü: Yedikleriniz migren atağını tetikleyebiliyor

Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr.Özden Mengü, migren hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Mengü, bazı yiyecekler, duygusal veya fiziksel stres, hormon düzeylerindeki değişikliklerin migren atağını tetikleyeceğine dikkat çekti.

Başağrısının başın üst kısmında olan ve bazen yüze, dişlere, çeneye ve boyuna yayılan ağrı yada rahatsızlık olduğunu ifade eden Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Doktorlarından Uzman Doktor Özden Mengü, "Migren, genetik yatkınlığı olan bireylerde aralıklarla gelen, zonklayıcı karakterde bir başağrısıdır. İlk migren atağı 10 yaşından sonra çıkabilir. En fazla görüldüğü yaşlar 25-55 yaş arasındadır. Migrenlilerin yüzde 90'ında aile hikayesi vardır. Ağrı başladıktan bir kaç saat sonra en üst seviyeye ulaşır. Genel olarak saatler hatta bir kaç gün sürebilir. Ağrı gece uyandırabilir, fakat sıklıkla gece uyandıktan sonra başlar. Önce tek taraflı ve gözün üzerinde alındadır, daha sonra yayılabilir. Bazı yiyecekler, duygusal veya fiziksel stres, menstruel siklus, hormon düzeylerinde değişiklikler, oral kontrareplikler, parlak ışığa maruz kalma, aşırı gürültü ya da koku, meteorolojik basınç değişiklikleri migren atağını tetikleyebilir" dedi

Migren teşhisinde en önemli faktörün dikkatli ve detaylı bir hikaye almak olduğunu vurgulayan Uzman Doktor Özden Mengü, "Fizik muayene ve nörolojik muayene normaldir. Tanı hastayı dinleyen hekimin aldığı hikayeye bağlıdır. Bazen migrenin ön belirtileri olur. Bunlara aura denir. Auralı migrende geçici görsel duysal ve motor semptomlar oluşabilir. Çift görme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, vertigo olabilir. Auro başladıktan 5-20 dakika sonra baş ağrısı başlar. En sık aura bir görme alanında beyaz ve renkli parıldayan zikzaklı ışıklardır. Bazen başağrısız aurada olabilir. Yüzde 40 migrenlide başağrısı iki taraflıdır bazen kusma da eşlik edebilir. Uyuyunca pek çok hastanın başağrısı geçebilir. Tedavide hafif ataklarda basit analjezikler kullanılır. Ayrıca migren sıklığı ve şiddetine göre uzun süreli önleyici tedavisi de vardır" diye konuştu.