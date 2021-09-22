Nöroşirürjiyen ne demek, TDK'ya göre Nöroşirürjiyen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nöroşirürjiyen ne demek? Nöroşirürjiyen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nöroşirürjiyen kelimesi. Peki nöroşirürjiyen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nöroşirürjiyen nedir, nöroşirürjiyen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nöroşirürjiyen kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nöroşirürjiyen kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NÖROŞİRÜRJİYEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nöroşirürjiyen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nöroşirürjiyen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nöroşirürjiyen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyin cerrahı

